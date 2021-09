IPO de Azelis: la fourchette de prix est connue

Le prospectus d'IPO d'Azelis évoque une opération qui pourrait atteindre entre 1,44 et 1,54 milliard d'euros.

Entre 22 et 26 euros, telle est la fourchette de prix à laquelle le distributeur chimique Azelis entend faire ses débuts sur les marchés boursiers.

Le processus d'IPO a été lancé la semaine dernière, sans beaucoup de détails. Azelis indiquait alors vouloir lever environ 880 millions d’euros via l’émission de nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels.

Désormais, on apprend à la lecture du prospectus que 40 millions de nouvelles actions devraient être émises et 25,4 millions d'actions existantes vendues. L'opération pourrait donc porter sur un montant supérieur compris entre 1,44 et 1,54 milliard d'euros.