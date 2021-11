La voie est libre pour annuler l’OPA sur Recticel

Nouvel épisode dans votre série favorite qui a pour cadre la Bourse de Bruxelles et que nous intitulerons "Sa majesté des mousses" . Rappelons-en les grandes lignes pour ceux qui seraient passés à côté du thriller financier belge de l'année.

Pilule empoisonnée

Il y a une bonne semaine, le groupe a également annoncé un accord liant pour la vente de son pôle de literie , une décision prise "in tempore non suspecto" dans le cadre de sa stratégie.

Enquête approfondie

Pendant ce temps, la Commission européenne a examiné l’opération de rachat initiée par Greiner. Et nous voilà arrivés au nouvel épisode. Hier, comme Greiner avait indiqué, le 15 novembre, s’y attendre , la Commission a ouvert une enquête approfondie sur ce projet d’acquisition à l’issue d’un examen initial.

Comme elle l’explique dans un communiqué, elle craint que ce projet puisse réduire la concurrence sur le marché de la fourniture de certains produits en mousse technique, Recticel et Greiner étant les deux plus grands producteurs en Europe. Avec, comme conséquence, une réduction du choix et une hausse des prix de certains produits. Les autorités européennes ont jusqu’au 8 avril 2022 pour prendre une décision.