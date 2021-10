OPA hostile sur Recticel: les cinq scénarios

Comme l’indiquait, hier, un analyste le "match final a commencé". A ma gauche, Greiner qui lancera dès la semaine prochaine et pour une durée de deux mois, une OPA hostile au prix de 13,5 euros. A ma droite, Recticel , la cible de Greiner qui ne veut pas de ce rapprochement et juge le prix insuffisant. L’arbitre : les actionnaires de Recticel dont le titre se traite ce vendredi à 14,6 euros et qui n’ont donc aucun intérêt à répondre à l’offre du groupe autrichien qui sera bientôt propriétaire des 27% détenus jusqu’ici par Bois Sauvage .