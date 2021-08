OPA sur Recticel: bientôt un nouvel épisode?

Vendredi matin, Recticel, qui fait l'objet d'une OPA non sollicitée, détaillera ses résultats du premier semestre. Va-t-il aussi dévoiler sa riposte face à Greiner?

Majoration du prix?

À ce jour, cette cession n’a, semble-t-il, pas encore été bouclée – ce qui n’est pas anormal, la vente étant soumise à certaines conditions - et a fortiori aucune date n’a encore été fixée pour l’OPA. Une offre que le conseil d’administration du spécialiste des mousses de polyuréthane juge trop chiche , car elle sous-évalue, à ses yeux, le groupe.

Depuis la fin mai, c’est le silence radio sur ce front. On peut imaginer qu’en coulisses, la direction de Recticel s’active pour contrer les plans de Greiner . Plusieurs options s’offrent à lui, comme se rendre hors d’atteinte en devenant trop cher ou moins attirant, ou faire appel à un chevalier blanc, entre autres.

Depuis l’annonce de l’offre, le titre s’est toujours négocié au-dessus du prix proposé de 13,5 euros, le marché anticipant manifestement une majoration dans le chef de l'offrant. Pour Wim Hoste , de KBC Securities ("accumuler"; 16 euros), il est probable que Greiner devienne, de toute façon, un important actionnaire de Recticel, ce qui compliquera nettement la situation du groupe et pourrait également limiter ses options stratégiques.

Vente de la literie

"La question clé est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse Recticel a pu répercuter l'inflation des prix des matières premières."

Vendredi, le groupe reviendra en détail sur ses performances semestrielles et fera, fort probablement, le point sur la mise en vente de sa division literie pour laquelle les offres non liantes étaient attendues avant la fin juillet. Une vente qui viendra gonfler le matelas de liquidités... Dévoilera-t-il, dans le même temps, sa riposte face à son concurrent autrichien? Réponse dans moins de 24 heures.

Au niveau des chiffres, Wim Hoste anticipe une très forte progression de l’ebitda ajusté par rapport à un premier semestre 2020 très faible et impacté par le Covid. Selon ses estimations, il devrait passer de 19,1 millions d’euros à 57,1 millions et la marge de 5,1% à 9,6%. "La question clé est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse Recticel a pu répercuter l'inflation des prix des matières premières", avance l’analyste.