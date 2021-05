OPA sur Recticel: les scénarios de Berenberg

Nouveau coup d’accélérateur en bourse ce vendredi matin pour l’action Recticel (+7% à 15,2 euros) qui s’éloigne de plus en plus du prix de l’offre (13,5 euros) que Greiner compte lancer prochainement après avoir racheté les 27% détenus par Bois Sauvage dans ce spécialiste des mousses en polyuréthane.

Les uns après les autres, les brokers qui suivent la valeur ont relevé leur objectif de cours dans cette perspective et après les nouvelles prévisions formulées par la société le 19 mai. Tous sont largement supérieurs à l’offre du groupe autrichien et se situent entre 16 euros et 18 euros.