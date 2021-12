Peter Vanacker, nouveau capitaine d'une pétrochimie plus verte

Le Belge Peter Vanacker dit au revoir à Neste, plus grande entreprise de Finlande. Il prendra prochainement la tête du géant chimique LyondellBasell.

Le Belge Peter Van Acker (55 ans) échangera bientôt son bureau d'Espoo, en Finlande, pour Rotterdam, aux Pays-Bas. En juin au plus tard, il y coiffera en effet la casquette de CEO du géant chimique LyondellBasell.

Pour bagage, il emportera avec lui une longue expérience dans le secteur, dont trois ans dernièrement en tant que patron de la plus grande entreprise du pays des Mille lacs. Son nom? Neste, leader mondial de la production de biocarburants à partir d'huiles de cuisson usagées et d'autres déchets. La société fabrique une sorte de diesel renouvelable pour voitures et camions, ainsi que du biokérosène notamment pour les compagnies aériennes Lufthansa et KLM.

"Quand j'ai commencé chez Neste, ma fille m'a dit: Papa, je suis fier de toi, parce que tu fais quelque chose pour notre génération." Peter Vanacker Futur CEO de LyondellBasell

Sous le règne de cet ingénieur chimiste de formation et fils de deux indépendants, la valeur boursière de Neste a doublé. Mais ce dont ce père de deux enfants est peut-être le plus fier, à la maison, c'est quand "ma fille m'a dit, quand j'ai commencé là-bas: 'Papa, je suis fier de toi, parce que tu fais quelque chose pour notre génération'", confiait-il récemment dans une interview accordée au Tijd, en référence à ses dadas que sont le durable, le renouvelable et le circulaire.

De quoi indiquer la portée symbolique de sa nomination pour une entreprise de la chimie traditionnelle, dont les origines remontent à la fusion, en 2000, des activités plastiques de BASF et Shell dans une coentreprise – Basell –, fusionnée en 2007 avec Lyondell. Pour la petite histoire, la société s'est rapidement développé en récupérant des activités dans les produits de base et pétrochimiques partout dans le monde auprès de groupes – dont Solvay – qui voulaient s'en débarrasser en raison de leur aspect hautement cyclique.

Méconnu en Belgique

Originaire de Wervik, près de Comines, Peter Vanacker est peu connu du grand-public en Belgique, où il conserve toutefois un pied-à-terre à Bruges. Et ce, "parce que je n'y ai pas travaillé depuis 1994", souriait-il dans un autre entretien accordé à Trends en 2019.

Avant d'ajouter: "Bayer est venu me chercher après mes études à Gand. Les quatre premières années j'ai principalement travaillé à Bruxelles, puis je suis parti au siège de Leverkusen, puis au Brésil et aux Etats-Unis".

500.000 À une époque, Peter Vanacker réalisait entre 400.000 à 500.000 miles aériens par an.

En 2003, il revient en Allemagne où il dirige dans le monde pendant huit ans la division polyuréthane (important fournisseur de Recticel, par exemple), réalise treize acquisitions et porte le chiffre d'affaires de 3,7 à 6 milliards d'euros. "J'ai passé plus de temps en Chine qu'en Allemagne et j'ai collecté 400.000 à 500.000 miles aériens par an. De quoi me conférer l'un des premiers statuts de voyageur d'honneur chez Lufthansa – ce dont je ne suis pas fier".

En 2012, il devient CEO de German Treofan, plus grand producteur de film d'emballage en polypropylène au monde. "L'entreprise était quasiment en faillite et j'ai dû la restructurer et la refinancer à la demande de grands groupes de capital-risque", se remémore-t-il. "J'ai réussi, après quoi on m'a demandé de diriger le producteur allemand de chimie fine CABB. Et serais toujours là si une offre de Neste n'était pas venue".