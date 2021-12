Malgré son "deal" avec VW, Umicore chute en bourse après un "profit warning"

Umicore qui table toujours sur une forte croissance des bénéfices à moyen terme prévient que ceux de ses activités "matériaux de batteries rechargeables" seront moins élevés qu'attendu en 2022 et 2023. Le titre chutait de 8% à l'ouverture.

Umicore signale, ce mercredi matin, qu’il prévoit de créer une coentreprise avec Volkswagen afin de développer des capacités de production de précurseurs et de matériaux cathodiques en Europe pour alimenter la production européenne de cellules de batteries du groupe allemand.

2,2 millions de véhicules électriques

L'objectif est d'augmenter progressivement la capacité de production de précurseurs et de matériaux cathodiques de la coentreprise explique Umicore dans un communiqué . Cela commencerait en 2025 avec une production annuelle initiale de 20 GWh pour l'usine de Volkswagen à Salzgitter et devrait atteindre une capacité de production annuelle de 160 GWh à la fin de la décennie. Ce chiffre correspond à une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ 2,2 millions de véhicules entièrement électriques.

L'ampleur du partenariat permettra un approvisionnement sûr et compétitif en matériaux cathodiques innovants, durables et sur mesure pour la stratégie ambitieuse de Volkswagen en matière de cellules unifiées se félicite Umicore.

D'un autre côté, il offre au groupe belge un accès sécurisé à une part importante de la demande européenne de matériaux pour cathodes de véhicules électriques, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'échelle et représente une avancée majeure dans le déploiement de sa stratégie visant à devenir un leader mondial des matériaux pour la mobilité propre.

Dans le cadre de la coentreprise, les deux partenaires entendent collaborer à l'approvisionnement durable et responsable en matières premières , qui est un domaine d'expertise majeur d'Umicore. Ils ont aussi l'intention d'inclure, à un stade ultérieur, des éléments de raffinage et de recyclage des batteries dans le champ d'application de la coentreprise. Aucun détail financier sur cette alliance n’a été dévoilé.

Profit warning

Umicore signale, par ailleurs, que les bénéfices à court terme dans le secteur des matériaux pour batteries ont été entravés par la baisse des volumes et l'augmentation des coûts fixes liée aux expansions récentes et en cours. Le groupe prévient dès lors que cela risque d'entraîner une croissance des bénéfices des activités "rechargeable battery materials" inférieure aux prévisions de 2022 et 2023.