Un fonds activiste exige le départ de la CEO de Solvay

L'actionnaire activiste Bluebell Capital veut le départ de la CEO de Solvay, Ilham Kadri. Le fonds l'accuse de ne pas répondre aux problèmes environnementaux posés par son usine en Italie.

L'information provient d'une lettre adressée au président du groupe chimique Nicolas Boël par Bluebell Capital Partners. L'actionnaire activiste y pointe qu'Ilham Kadri, CEO de Solvay, ne s'attaquerait pas aux problèmes environnementaux de Rosignano, sur la côte toscane. Depuis plus d'un siècle, Solvay y a une usine de carbonate de soude, utilisé principalement pour la production de verre et de bicarbonate de soude. Selon Bluebell, l'entreprise belge rejette des déchets chimiques dans la mer, ce que l'intéressée a toujours nié, déclarant qu'elle ne rejette dans la mer que des matériaux inoffensifs, non toxiques et naturels, comme en attestent d'ailleurs des tests continus réalisés par les autorités et agences de contrôle locales, régionales et européennes, en sus de ses propres mesures.

Bluebell avait déjà soulevé ce point l'année dernière à l'occasion de l'assemblée générale de Solvay - 45 questions à l'appui -, de même que de divers courriers, ce qui avait donné lieu à un article dans le Financial Times. Extrait: "L'idyllique plage de Rosignano ressemble à s'y méprendre à celle d'une station balnéaire immaculée des Caraïbes. Mais ce paradis apparent n'est qu'illusion; la zone n'est qu'une décharge à ciel ouvert pour les déchets chimiques industriels de Solvay", déclarait à l'époque chez nos confrères le cofondateur de Bluebell, Guiseppe Bivona (ex-Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley et McKinsey).

Pour Solvay, bien que les rejets soient effectivement visibles, donnant ce côté laiteux, il ne faut y voir là que la conséquence de résidus calcaires et de gypse qui s'y retrouvent. Et apportent d'ailleurs une "stabilisation du rivage contre l’érosion", ajoute le groupe chimique sur un site dédié à la question.

"llham Kadri a le plein soutien du conseil d'administration en tant que CEO." Nicolas Boël Président de Solvay

Une stabilisation qui devrait aussi concerner la CEO. En effet, le président de Solvay, Nicolas Boël, s'est voulu très clair sur la question: "llham Kadri a le plein soutien du conseil d'administration en tant que CEO. Depuis sa nomination en 2019, elle a pris des mesures déterminantes pour définir la stratégie du groupe et aligner ses activités sur des perspectives solides et durables, tout en mettant en œuvre un nouveau programme de développement durable ambitieux, Solvay One Planet. En conséquence, Solvay tient ses engagements en créant de la valeur pour ses actionnaires, ses clients et toutes ses parties prenantes."

Du reste, dans le camps du chimiste, certains pointent du doigt une certaine forme d'habitude commençant à se développer du côté de l'actionnaire activiste né en 2019. Et pour cause, en début d'année, c'est déjà lui qui demandait la démission du CEO de Danone, Emmanuel Faber, faute de prise de mesures suffisantes pour permettre de concourir contre les Nestlé et Unilever de ce monde. Avec succès puisque ce dernier a depuis été remplacé par Antoine de Saint-Affrique, jusque-là patron du chocolatier suisse Barry Callebaut.

