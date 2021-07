Voici ce que le marché attend des résultats de Solvay

Le 29 juillet sera une journée particulièrement chargée en termes de résultats pour les sociétés cotées sur Euronext Bruxelles. À l’agenda, principalement: UCB , AB InBev , Ontex , argenx , Telenet et Solvay .

Après un premier trimestre solide avec un ebitda sous-jacent en hausse de 2,5%, à 583 millions d’euros, avec une marge de 24,6%, il s’agira de voir si le groupe chimique a maintenu, voire amélioré, le cap lors du deuxième trimestre. Et si les objectifs annuels affichés en mai tiennent toujours la route. À savoir: un ebitda sous-jacent attendu dans une fourchette comprise entre 2 et 2,2 milliards d’euros et un cash-flow libre autour de 650 millions d’euros.