450 logements neufs au centre de Louvain-la-Neuve

Besix Real Estate Development et Thomas & Piron Bâtiment, les deux partenaires privés qui ont remporté au prix fort le marché de gré à gré lancé en 2008 par l’UCL, étaient impatients d’enfin entamer le dernier grand pan du développement du cœur de ville. "Avec ce nouvel ensemble de quelque 450 logements pour étudiants, jeunes actifs, familles et seniors, c’est un nouveau quartier piétonnier qui va pousser dans les mois prochains entre ceux de Lauzelle et de la Baraque", précise Grabriel Uzgen, le CEO de Besix RED.