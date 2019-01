À Paris, la gare du Nord s'apprête à tripler sa surface

Première sur le podium européen, la gare du Nord, à Paris , point de transit obligé des Belges de passage dans la capitale française, devrait conforter son titre dans les années à venir. Avec 700.000 voyageurs par jour actuellement (via 2.200 trains), l’édifice verra ce volume porté à 800.000 en 2024 et 900.000 en 2030 selon les projections de la SNCF.

La surface de la gare du Nord sera presque triplée, passant de 36.000 à 100.000 mètres carrés. Dans le détail, l’espace réservé à la circulation sera notamment porté de 15.000 à 42.000 m2 et de 10.000 à 45.000 m2 pour les activités commerciales. Elle comptera 57 ascenseurs au lieu de 20 aujourd’hui et, cerise sur le gâteau si l’on peut dire, sa toiture sera garnie de 7.700 mètres carrés d’espaces verts. L’idée générale est de "faire entrer la gare dans la ville et la ville dans la gare", mais aussi de rendre plus conviviaux les alentours immédiats. Ce qui n’est pas le moindre aspect du chantier.