Arnold et Willy Deceuninck se retirent de Deceuninck

Arnold et Willy Deceuninck vendent leur participation dans le spécialiste des profilés en PVC Deceuninck. Par l'intermédiaire des véhicules d'investissement Allacha et Evalli, les deux membres de la famille détiennent respectivement 3,9 et 3,1%. Ils vendent leurs participations, d'une valeur totale de quelque 36,5 millions d'euros, par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels belges et étrangers.