B-Close, des p'tits Belges qui se sont élevés en se rachetant à une multinationale

REcords de ventes de chariots en 2016 et 2017

La Belgique est un pays de logistique et de distribution. La vigueur de l’économie se reflète dans ces secteurs et, à travers eux, elle déteint naturellement sur le marché des chariots élévateurs. L’an dernier, il s’en est vendu plus de 12.500 dans le pays, selon les premières indications recueillies dans le secteur. Ce sera un deuxième record d’affilée, après celui (officiel, celui-là) de 2017 où, selon les données publiées par l’association professionnelle Sigma, 10.716 nouveaux chariots avaient été écoulés en Belgique. Le précédent plus haut remontait à 2007, soit avant la crise financière, et s’était établi à 9.846. "Et cela continue,souligne Eric Maertens. Sur la base des chiffres actuels, on estime qu’on va dépasser les 13.000 ventes cette année." Cette progression est d’autant plus remarquable que, parallèlement, les clients industriels se montrent de plus en plus exigeants: comme ils font tourner leurs équipes et leurs usines 24 heures sur 24 et parfois sept jours sur sept, ils veulent des chariots en mesure de fonctionner 2.000 heures par an, alors que naguère la norme était la moitié…

Autre évolution notable: le basculement des moteurs thermiques (diesel, LPG) vers des électriques. En 2016, les chariots électriques représentaient déjà 60% du marché, et cette tendance se sera encore renforcée l’an dernier. "Il y a plusieurs raisons à cela, note Eric Maertens. Les entreprises veulent réduire leurs émissions de CO2 à l’intérieur des bâtiments et, d’une manière générale, rendre leurs processus plus écologiques; la qualité des batteries électriques devient de plus en plus performante et les progrès de la technologie permettent d’élargir leur temps d’utilisation; bien que l’investissement initial soit plus lourd que les chariots thermiques, les électriques s’avèrent plus intéressants en termes de durée de vie et moins coûteux en maintenance; le coût de l’électricité est inférieur à celui du diesel." Il ajoute qu’on aura cependant toujours besoin aussi de chariots thermiques, ne serait-ce que pour travailler à l’extérieur dans des conditions météo (pluies…) difficiles.

Reste une troisième voie, celle des chariots automatisés ou robotisés. Ils existent, mais on y recourt encore peu. "Il faut disposer d’un processus très constant: le même chemin, le même poids de charge, la même composition des palettes, ce qui est rare", explique le CEO de B-Close. Ils coûtent également beaucoup plus cher. Bref, l’emploi humain a encore tout son sens ici.