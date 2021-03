Bekaert se trouve un nouveau capitaine

Depuis le début de son intérim, l'Autrichien avait séduit les analystes en mettant l'accent sur les liquidités et des économies substantielles . Sa nomination prend donc immédiatement effet.

Dans la continuité

Optimisme en vue

Sur le plan des résultats, le tréfileur fait état d'un chiffre d'affaires en recul de 10% à 3,8 milliards d'euros. L'ebit s'établit à 257 millions (+65%). On notera le rebond de ce résultat au 2ᵉ semestre. L'ebit sous-jacent passe à 272 millions (+13%).

Le résultat de l’exercice attribuable aux actionnaires s'est élevé à 135 millions, soit plus du triple de celui de l'année dernière (41 millions), "grâce à une rentabilité plus élevée, à une réduction du taux d'imposition effectif (de 73% en 2019 à 33% en 2020) et à la forte hausse du résultat des co-entreprises brésiliennes", lit-on dans un communiqué.