Belle échappée de Deceuninck face à la pandémie

Le spécialiste des profilés en PVC et composite pour fenêtres et portes a vu son chiffre d’affaires progresser de 7,5% au cours du 3e trimestre, pour atteindre 177,7 millions d’euros. Une performance imputable à la reprise, après le ralentissement du trimestre précédent, à des gains de parts de marché aux États-Unis et à la relance de l’économie en Turquie.

Dette réduite

Conseil relevé

"La combinaison des restructurations passées, le repositionnement et le focus sur des cash flow solides semblent payer de plus en plus", souligne Kris Kippers, de Degroof Petercam, qui maintient sa recommandation à "acheter" et son objectif de cours à 2 euros.