Besix construira le futur centre de formation international de Deloitte à Marne-la-Vallée

Le chantier de la Deloitte University EMEA est en cours à Bailly-Romainvilliers, à l’est de Paris (ZAC des 2 Golfs). Le campus est censé devenir, d'ici deux ans, une référence sur le plan environnemental, conforme aux certifications et normes les plus exigeantes dans ce domaine. Le cahier des charges du projet, qui s’intègre dans le plan d’urbanisme gérant les environs de Disneyland, prévoit à cet effet pas moins de 5 certifications environnementales internationales.

C’est la société de promotion immobilière Nexity qui s’est vu attribuer la coordination de l’ensemble du chantier. Et elle vient de désigner Besix et Dalkia Smart Building (Groupe EDF) pour exécuter l’ensemble du contrat de construction programmé sur 20 mois seulement, fondations et aménagements extérieurs compris.