Besix et De Nul font tir groupé pour prendre Fujairah

Souvent concurrentes par le passé, les entreprises belges Besix et Jan De Nul se sont associées pour empocher le contrat ciblant l'extension du port de Fujairah (Emirats arabes unis). Un marché à 90 millions d'euros qui en appelle sans doute d'autres.

Longtemps concurrents sur les marchés lancés dans les mers du Moyen-Orient et d'Asie, Besix et Jan De Nul confirment aujourd'hui la devise nationale. Leur union en partenariat leur a permis de décrocher une jolie carte de visite à 90 millions d’euros dans une zone maritime stratégique, pour y déployer leur expertise et y amortir leur armada industrielle.

90 millions d'euros C'est le montant du marché décroché en partenariat par Jan De Nul Group et Besix.

Le contrat concerne l'extension du port de Fujairah, proche de Dibba, seconde plus grande ville des Émirats arabes unis. Stratégiquement situé à 130 kilomètres du détroit d'Ormuz, ce port ciblant les très gros transporteurs de brut, est l'un des centres de stockage de pétrole les plus importants au monde, et le deuxième plus grand échangeur de marchandises transportées par voie maritime au monde. Le chantier est en ligne avec la stratégie d'agrandissement du port. Les travaux sont planifiés par contrat sur 19 mois.

Vue en plein écran Le port de Fujairah, logé à 130 km du détroit d'Ormuz est un haut lieu de stockage de pétrole brut. ©Fujairah Port