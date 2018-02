Besix grandit encore en Australie

Avril 2013, Besix fait une première acquisition de 15% des actions de l'entrepreneur australien Watpac. Les Belges grignotent progressivement des parts pour détenir aujourd'hui 28,1% de la société et deux sièges d'administrateur. Et Besix en veut encore plus. Ce lundi, le groupe a annoncé sa volonté d'accroître sa participation à 64%, histoire d'apporter "des avantages substantiels aux deux entreprises dès le premier jour", selon Rik Vandenberghe, le CEO de Besix.