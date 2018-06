Besix lance un accélérateur de start-ups

Le groupe belge de construction Besix va accompagner 10 start-ups par an dans leur plan de croissance.

Besix, le groupe belge de construction, lance un accélérateur de start-ups. Chaque année, le groupe accompagnera 10 start-ups dans leur plan de croissance. Besix vise essentiellement les jeunes entreprises du monde de la "ConTech" (construction technology) et de la "PropTech" (Proprety Technology). Il s'agit donc de jeunes pousses dans les secteurs de l'économie circulaire, la digitalisation, le traitement des déchets et de l'eau, les nouveaux matériaux de construction et la mobilité.