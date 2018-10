Besix lance une OPA sur l'Australien Watpac

Besix relance son offre sur l'Australien Watpac. L'entreprise belge de construction offre 76,5 millions d'euros pour cette société active dans le même secteur qu'elle et cotée en Bourse.

• Que fait Watpac? Watpac est cotée en Bourse et active dans la construction, le génie civil et l'exploitation minière. L'année passée, son chiffre d'affaires se calculait en centaines de millions d'euros, même si elle enregistre des pertes depuis plusieurs années.

Besix détient déjà 28,11% des parts de l'entreprise et avait lancé une première OPA sur les autres actions plus tôt cette année. Cette offre précédente, qui atteignait déjà 92 cents par titre, a été rejetée en juin.

• Quelles sont les chances d'aboutir pour Besix? Le président de Watpac défend cette nouvelle offre. "Nous pensons que cette solution est très intéressante pour les actionnaires de Watpac étant donné que l'offre représente une prime significative par rapport au prix de l'action Watpac (+40%) et améliore l'alignement naturel de nos deux organisations", a déclaré Peter Watson. "Il s'agit d'une occasion stimulante pour Watpac, qui entraîne une phase de croissance reposant sur une grande expérience et une grande expertise en matière de contrats internationaux. Cette transaction renforcera notre orientation stratégique et nous positionnera en vue d'une réussite à long terme."