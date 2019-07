Besix teste des panneaux pour traiter les particules fines

Besix a lancé un test grandeur nature de panneaux permettant de filtrer les particules fines. Ces particules sont notamment émises par la combustion du carburant des voitures et camions et sont nocives pour la santé.

Les panneaux testés sont constitués de mousses végétales et doivent permettre de traiter naturellement les particules fines présentes dans des atmosphères denses et d'y améliorer donc la qualité de l'air.

"Concrètement, l'air pollué est aspiré par des ventilateurs intégrés aux panneaux et soufflé à travers une membrane et une couche de mousse. L'air filtré par la mousse est renvoyé dans l'atmosphère ambiante, libéré de ses particules fines", promet Besix Group. Les panneaux sont de plus équipés de capteurs qui récoltent des données précises en rapport à la qualité de l'air. Ils sont aussi dotés de capteurs et de la technologie IoT (internet des objets) qui permettent d'automatiser les systèmes d'irrigation et de ventilation, "ce qui diminue les coûts d'entretien et optimise les performances de filtration".