Blacktsone se renforce dans le secteur de la construction belge

Le montant de l'opération s'élève à 1,64 milliard d'euros en cash. Blackstone indique en effet que trouver des liquidités pour de telles opérations n'est pas un problème. Comme tous les acteurs du private equity, Blackstone dispose du cash nécessaire. Et pour cause, de plus en plus de grands investisseurs institutionnels, fonds de pension ou assureurs, cherchent les rendements qu'ils ne retrouvent plus dans les marchés obligataires.