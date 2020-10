Caprices de Prince

Neo 2 semble repasser les plats , comme un énième caprice avorté d’enfant gâté. D’abord portée par Charles Picqué, l’ambition bruxelloise dans le secteur MICE (acronyme anglais désignant l’activité hôtelière et touristique liée à des événements d’entreprises ) a rapidement été reprise en bandoulière par le nouveau bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close. Neo 2, c’était sa préférence à lui . Ambitieuse, donc coûteuse, cette cocarde faisait, selon certains proches et moins proches, double emploi. Elle sera pourtant lancée à grands frais - 300 millions - sur le plateau du Heysel et largement financée par le biais d’un centre commercial toléré sur foncier public: un contrat gigogne géant négocié à coup de centaines de millions, dont une solide part serait rétrocédée à la Ville.

C’était alors sans compter sur la conjoncture internationale, aujourd’hui humainement meurtrière et économiquement plombée. Sans compter non plus sur la résilience des bailleurs privés à la solvabilité écornée, lassés de se voir menés à hue et à dia.