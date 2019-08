Carimat dépose le bilan: plus de 100 emplois menacés à Wauthier-Braine

Les travailleurs concernés, entre 100 et 200, sont sous le choc. Carimat est un groupe familial existant depuis 30 ans, et qui avait consenti d'importants investissements encore récemment. Pour rappel, la société avait levé un montant record, 1,5 million d’euros, via la plateforme de crowdlending Look&Fin en novembre 2018. Mais certains membres du personnel indiquent qu'il y avait des soucis depuis environ six mois, avec moins de matériaux arrivant dans les entrepôts et des arriérés de salaire que la direction tentait de résorber. Certaines sources citent également la multiplication des sociétés au sein du groupe comme l'une des raisons des ennuis ayant conduit au dépôt de bilan aujourd'hui.