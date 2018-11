Carimat lève un montant record via le crowlending

Opération record pour la plateforme de crowlending, Look&Fin. Le spécialiste wallon des matériaux de construction, Carimat Matériaux, lève 1,5 million d'euros. Une autre opération de 2 millions est en préparation sur la plateforme.

Un million et demi d'euros. Tel est le montant record levé auprès de 483 particuliers par Carimat Matériaux, le spécialiste wallon des matériaux de construction; et ce via la plateforme de crowlending Look&Fin. "La croissance, conjuguée avec des délais de paiements importants, de ses clients grands comptes, a généré un besoin en fonds de roulement important," explique-t-on dans un communiqué.

Le CEO de Carimat est plus direct. "Je vois de plus en plus d’entrepreneurs en Belgique qui ont fait appel au crowdlending ou qui envisagent de le faire. J’ai eu envie de tester!" Il ajoute toutefois que ces plateformes de crowlending sont surtout un "très bon complément" de financement pour une PME.

Chez Look&Fin, on rappelle que depuis l'entrée en vigueur en juillet dernier de la nouvelle loi prospectus, le montant maximal que les PME peuvent désormais emprunter via une plateforme de crowdlending a été accru de 300.000 à 5 millions d'euros.

Frédéric Lévy Morelle, fondateur et CEO de Look&Fin, précise que cette levée de fonds est la plus importante jamais réalisée par la plateforme à ce jour. Un dossier à 2 millions d'euros est toutefois en préparation et pourrait aboutir d'ici la fin de l'année.

Mais qu'est-ce que le crowlending?

Littéralement, le crowlending signifie "prêt par la foule". Concrètement, il s'agit d'un système permettant aux particuliers de prêter de l'argent directement à des PME. Le remboursement se fera à des taux avantageux (taux annuel fixe de 4 à 12% selon le risque, lit-on sur le site de Look&Fin); une façon donc de diversifier ses placements et opter pour une épargne plus rentable.

Autre avantage: Ce type de placement est généralement gratuit pour les particuliers, c’est-à-dire sans frais d’inscription ou de gestion. Il suffit de s’inscrire au préalable sur une plateforme.

Pour les PME, le crowlending offre une alternative au financement bancaire plus rapide et sans la nécessité d'y associer des garanties.

Un risque? Oui, celui de perdre son capital. Néanmoins, vu que les remboursements sont dans la plupart des cas mensuellement, ce risque est, dit-on, dégressif.

Outre le crowlending, une autre formule de financement alternatif existe: le crowfunding. Cette version se décline davantage sous forme de dons de particuliers sans toutefois attendre une contrepartie en échange. Le don est certes souvent récompensé par un cadeau (un produit, une primeur...).

Le crowfunding vise davantage des associations, des ONG et autres collectivités locales.