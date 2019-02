Choisir entre un budget "voiture de société" et un budget "construction"?

La première d'entre elles consiste en l'élargissement du budget "voiture de société" avec un volet "construction" . "Les travailleurs qui ont une voiture de société, ou devraient en avoir une dans leur package salarial, doivent pouvoir choisir entre un budget "voiture" et un budget "construction", estime la fédération sectorielle des constructeurs. L'idée serait de donner les mêmes avantages fiscaux pour les employeurs et les travailleurs que ceux en vigueur pour les voitures de société.

Pour la Confédération Construction, "nous devrons nous montrer créatifs dans l'utilisation des moyens nécessaires à la transition énergétique" et la période est donc propice à l'introduction de ce type de mesure. "La croissance économique attendue sur les dix années à venir est plutôt faible", note la confédération, "le pouvoir d'achat n'augmentera donc lui aussi que de manière limitée". Selon la Commission européenne et le Bureau du Plan, le budget consacré aux voitures de société tourne autour des 4,7 milliards d'euros. Ce qui fait dire au secteur de la construction que "les pouvoirs publics subsidient ainsi l'exode urbain, alors que la tendance à des habitats plus petits et à la densification urbaine gagnent justement en importance."