Christophe Wanty: "Chaque matin, je suis fier de donner du travail à 1.500 Wallons"

Ce jeudi à 11h30, les deux administrateurs du groupe Wanty, Benoît Soenen et Christophe Wanty, retrouvent bon pied bon œil à Ciney Françoise Belfroid pour annoncer la nouvelle aux travailleurs des établissements E. Ronveaux. 17 heures à Binche, c’est au tour du personnel du groupe Wanty. La presse y était conviée. On y était. Le soleil aussi. Chaque personne qui passe au côté de Christophe Wanty le félicite pour son anniversaire. Les bonnes nouvelles s’entrechoquent. Comme le disent en boutade bon nombre de ses employés, il s’est offert un beau cadeau pour ses 43 ans.

Opération historique

Une centaine d’employés se retrouvent dans le réfectoire. Les pompes à bière tournent à plein régime. Christophe Wanty prend la parole. Il remercie la SRIW , partie prenante du deal, représentée par Karl Adams, vice-président du comité de direction. Il insiste ensuite sur la dimension historique de l’opération et son impact sur l’économie wallonne . Il parvient à faire rire l’ensemble de l’assemblée en indiquant que maintenant tout le monde pouvait comprendre pourquoi il était si irritable et si difficile ces trois derniers mois.

Les négociations sont en effet rentrées dans le vif du sujet au mois au début du mois de juillet. Et négocier, c’est hyper stressant, selon Christophe Wanty. Et la pression était fierté sur les épaules de l’entrepreneur. "Mais ma plus grande fierté, ce qui me fait me lever tous les matins, c’est de savoir que dorénavant 1.500 Wallons travaillent chez Wanty. Et Wanty, c’est vous", conclut-il dans un tonnerre d’applaudissements.