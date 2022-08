DEME anticipe une baisse de son résultat net en 2022

La dette gonfle

Au final, le résultat net s’élève à 39,5 millions d'euros, en hausse de 12,9% par rapport à l’an dernier. "Dans un contexte de turbulences, DEME réalise un chiffre d'affaires solide et des résultats sains, principalement grâce à ses activités dans les secteurs 'Énergie Offshore' et 'Environnement'", explique le groupe.

Prévisions

Par contre, en raison de tensions dans la chaîne d'approvisionnement, de l'augmentation des prix des matériaux et des carburants et une attitude plus prudente des clients, tout cela accentué par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, DEME anticipe un résultat net légèrement inférieur à celui de 2021.