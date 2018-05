DEME et Jan De Nul en quête d'un millier de salariés

DEME et Jan De Nul partent à la chasse aux nouveaux talents. Tous deux cherchent des centaines de membres d'équipage et de personnels cadre pour répondre à un carnet de commandes rempli mais aussi pour faire face à la concurrence des Chinois.

Le secteur belge du dragage se porte à merveille. Les commandes se succèdent pour DEME , notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Afrique et en Australie. Il va oeuvrer à l'édification de l'écluse de Terneuze et commencera en 2020 le tunnel devant relier l'Allemagne au Danemark - un contrat de 750 millions d'euros.

De son côté, Jan De Nul dispose de contrats liés aux parcs éoliens offshore à Taiwan et en Allemagne mais aussi de contrats pour d'importants travaux de dragage à Mumbai, au Bénin et aux Pays-Bas.

"Nous cherchons 600 personnes", indique Alain Bernard patron de DEME. "Nous manquons de 200 membres d'équipage et de 460 employés et membres du personnel-cadre." Il est ainsi question d'ingénieurs, d'informaticiens, de dessinateurs, d'experts financiers.

Pourquoi?

→ Le métier de dragage partage les mêmes compétences que les secteurs chimique et d'ingénierie qui comptent des acteurs comme Besix et Tratebel.

→ Le personnel doit de plus en plus acquérir un know-how en technologie dans un métier de plus en plus complexe.

→ DEME ajoute à la liste des freins à l'embauche des questions de mobilité, notamment à Anvers où est installé son quartier général.