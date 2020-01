DEME et Jan De Nul lorgnent le canal d'Istanbul

Le projet pharaonique du gouvernement turc doit permettre de relier la mer Noire avec la mer de Marmara via un canal de 43 kilomètres de long pour quelque 400 mètres de large. Sa trajectoire sera parallèle à celle du Bosphore. Les autorités misent sur une capacité de 160 navires par jour.

Les rives de la nouvelle infrastructure se pareront de ports de plaisance, de terminaux conteneurs et de logements. " Nous planifions la construction de deux nouvelles cités modernes ", expliquait le président Recep Tayyip Erdogan à la fin décembre. Six ponts doivent également équiper le canal.

Ce n’est qu’à la fin de l’année passée que le ministère de l’Environnement et du Développement urbain a donné son feu vert au projet. Le président Erdogan veut le faire aboutir pour 2023 , année du centenaire de la République turque.

18 milliards d’euros

"Les Chinois se sont manifestés, mais l’intérêt le plus concret vient du Benelux."

" Les Chinois se sont manifestés, mais l’intérêt le plus concret vient du Benelux ", a déclaré le ministre turc des Transports Cahit Turhan. Le groupe Jan De Nul a confirmé au Tijd être sur les rangs.

"Nous suivons cela de près", explique Heleen Schellinck, porte-parole du groupe Jan De Nul. "Tous les détails ne sont pas encore connus, mais nous nous attendons à draguer et assécher une partie importante. Avec l’aménagement du second canal de Suez et l’élargissement du canal de Panama, nous avons déjà mené des projets similaires."