Deal à plus d'un milliard en vue pour le géant de l'aluminium Corialis

Parmi les plus grands producteurs européens de profilés en aluminium, l'entreprise Corialis est à vendre. Un acheteur financier serait le cinquième de ce type en 20 ans.

Basé à Lokeren, Corialis est l'un des plus grands producteurs européens de profilés en aluminium pour fenêtres, portes, façades murales, vérandas, etc. L'entreprise travaille presque exclusivement pour le secteur de la construction. Son chiffre d'affaires est de 600 millions d'euros , son excédent brut d'exploitation ( ebitda) d'environ 150 millions d'euros .

Depuis 2016, le groupe est aux mains du géant de l'investissement CVC . Il détient environ 70% du capital . La direction de Corialis, emmenée par le CEO Johan Verstrepen, détient le solde. Vestrepen est un vétéran de Corialis. Il y est actif depuis un quart de siècle. Détail intéressant: Steven Buyse, l'un des associés de CVC en Belgique, a été directeur financier du groupe lokerenois entre 1998 et 2001.

Nombreux propriétaires

Le processus de vente en est encore à ses débuts et l'on ne sait donc pas encore si une préférence sera donnée à un acheteur financier ou industriel à ce stade. Par contre, si Corialis (ex-Aliplast) venait à être repris par un financier, il s'agirait là du cinquième propriétaire de ce type en moins de vingt ans.

Electra Partners, le duo Ergon-Sagard et Advent ont précédé CVC. De quoi multiplier, sous leur houlette respective, la valeur de l'entreprise par cinq. En effet, lors de la prise de Corialis par Electra Partners en 2003, la société était évaluée à 205 millions d'euros. Treize ans plus tard, l'entrée de CVC lui a coûté près d'un milliard d'euros. Or, compte tenu de la croissance des dernières années, la valorisation suite à la vente qui se profile promet de faire un autre bond en avant.