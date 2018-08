Deceuninck a perdu 40% de sa valeur en un an

L’action Deceuninck a encore reculé de 4% lundi à 2,11 euros et a déjà perdu 30% de sa valeur depuis le début de l’année. Par rapport au mois d’août de l’an dernier, la chute atteint même les 40%.

Lire plus

Le producteur de systèmes en PVC pour les fenêtres et les portes a bien tenté, la semaine dernière, par la voix de son CEO, Francis Van Eeckhout , ( lire ici son interview dans De Tijd) de minimiser l’impact de la crise turque sur le carnet de commandes mais cela n’a, semble-t-il, pas rassuré les investisseurs.

Ce qui est compréhensible. La Turquie est cruciale pour les perspectives de croissance du groupe. La division "Turquie et marchés émergents" -dans laquelle la Turquie se taille la part du lion- représentait en 2017 32% du chiffre d’affaires. En outre, cette division affichait l’an dernier une marge bénéficiaire de 14% soit une rentabilité plus de deux fois supérieure à celle des pôles Europe occidentale (6,5%) et Europe centrale (4%).