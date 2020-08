Deceuninck s'enfonce dans le rouge, mais surprend le marché

Le consensus battu

Prenons l’Ebitda , par exemple. Il a baissé de 7,8% à 27,8 millions d’euros au cours du premier semestre alors que, dans le même temps, l e chiffre d’affaires se contractait de 7,4% à 289,2 millions d’euros. Wim Hoste de KBC Securities tablait sur une baisse de 18% de cet Ebitda et le consensus des analystes sur une chute de 28%. Au cours du premier trimestre, il a presque doublé et a chuté de 39% au cours du suivant.

Idem pour les ventes de ce producteur de profilés en PVC et composites pour fenêtres et portes pour lesquelles le marché voyait un recul de 13%.

Conseil d'achat

Wim Hoste de KBC Securities ("conserver" ; 1,70 euro) se montre plus prudent. Il salue les chiffres et les efforts réalisés au niveau des coûts, mais souligne que l’entreprise continue d’évoluer dans un secteur cyclique et concurrentiel avec des incertitudes notables à court terme au niveau macro-économique et des devises.