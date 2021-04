Deme poursuivi pour corruption en Russie

Deme et De Nul

L’entreprise publique russe responsable du projet avait sous-traité l’attribution des contrats à la société russe USK Most. Cette société avait annoncé un appel d’offres public en novembre 2013. Jan De Nul et DEME ont concouru pour le contrat.

L'enquête du parquet a démontré que Deme avait payé plus de 8 millions d'euros de pots-de-vin à deux personnes qui étaient impliquées dans l'attribution du contrat. Ces millions auraient été payés en plusieurs fois via des sociétés écrans à Panama et à Chypre, ainsi que via un compte bancaire suisse. Deme a demandé des compléments d'enquête.