Deme visée par une affaire de corruption en Russie

Le parquet de Flandre orientale mène une enquête sur la société de dragage Deme. La filiale à 100% de CFE est suspectée d'avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin pour obtenir un important contrat en Russie au détriment de son concurrent Jan De Nul, écrit De Tijd, samedi. Deme a effectué des travaux de dragage en 2014 et 2015 dans le port de Sabetta, en Sibérie, un contrat d'environ 100 millions de dollars par an.

Le ministre russe des Transports a confié le chantier à Deme via le contractant USK MOST. Mais la justice enquête sur un collaborateur de ce contractant russe, car il aurait reçu des pots-de-vin afin de garantir que Deme obtienne le contrat et non Jan De Nul. Plus tard, Jan De Nul a récupéré l'affaire pour les années 2016 et 2017, ce qui n'a pas empêché le groupe luxembourgeois d'introduire une plainte.