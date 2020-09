Etex fait ses emplettes au Royaume-Uni

Le groupe belge de matériaux de construction Etex s'offre une entreprise britannique spécialisée dans la protection passive contre l'incendie . La cible s'appelle FSi Limited . Elle développe, fabrique et commercialise une large gamme de systèmes intégrés de protection incendie. Cela va de mastics intumescents et résistants au feu, aux matelas en laine de roche à revêtement ablatif, en passant par toute une série d'autres produits coupe-feu.

FSi emploie 110 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'une vingtaine de millions de livres (22 millions d'euros).

Lire aussi | Etex lance outre-Manche le plus gros investissement de son histoire

"Pour FSi, faire partie du groupe mondial Etex permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance à un rythme encore plus rapide."

Accélérer sa croissance

FSi Limited exploite une usine de production à Measham, dans les Midlands de l'Est au Royaume-Uni, ainsi qu'un centre de distribution à West Thurrock, dans le Grand Londres, mais participe à des projets dans le monde entier . C'est ainsi qu'elle a livré des produits pour la construction de terminaux de l'aéroport de Heathrow (Londres), de l'hôpital d'Ulster (Belfast), de l'aéroport international de Dubaï (Émirats) ou encore de la tour World One à Bombay.

Pour Etex, cette acquisition "nous donnera l'opportunité d'offrir un portefeuille de solutions encore plus large aux clients, au Royaume-Uni et à l'étranger", souligne Neil Ash, le responsable de la division Building Performance du groupe. Pour FSi, "faire partie du groupe mondial Etex permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance à un rythme encore plus rapide".