Etex surfe sur la crise en réalisant des profits record

Le groupe belge de matériaux de construction Etex a réussi un sacré tour de passe-passe en 2020. Il a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,1% à données comparables, à 2,61 milliards d'euros, en raison de l'impact de la pandémie, mais dans le même temps il a enregistré des résultats financiers en hausse et même à des niveaux record. Son excédent brut d'exploitation récurrent (Rebitda) a crû de 10,9%, toujours à données comparables, à 484 millions d'euros, et son bénéfice net récurrent (part de groupe) de 15,1%, à 215 millions, son plus haut historique. Si le groupe insiste sur ses résultats à données comparables, c'est parce que son périmètre a beaucoup évolué ces derniers mois suite à diverses acquisitions et aux désinvestissements dans la toiture résidentielle, un segment de marché qu'il a entièrement quitté depuis la cession de Creaton en octobre dernier. Quant à son bénéfice net consolidé, il a progressé de 11,4% sur 2019 pour totaliser 201 millions d'euros.