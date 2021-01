Facq passe en mains allemandes pour mieux grandir

Le management actuel de Facq restera aux commandes pour assurer la gestion et le développement de l’entreprise. "La philosophie de développement du groupe GC est axée sur le très long terme et repose sur une participation active des actionnaires familiaux partenaires", peut-on encore lire dans le communiqué. "Par cette opération, Facq entend poursuivre son développement et renforcer son ancrage national tout en bénéficiant de l’expérience et de la force d’un grand partenaire européen."