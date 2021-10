Financement de 10 millions d’euros pour Alboplast à Herstal

Le spécialiste liégeois des portes et fenêtres Alboplast inaugure son nouveau lieu de production à Herstal.

Alboplast, une société liégeoise spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, vient d’ouvrir un nouvel atelier de fabrication de 6.000m² dans le zoning d’Herstal après avoir reçu un financement de 10 millions d’euros.

Ce nouvel atelier de production sert principalement à la fabrication des châssis en PVC. Une nouvelle ligne de production high-tech, qui fabrique plus de 150 châssis par jour, a aussi été inaugurée.

Les dimensions maximales que permettait le site initial d’Awans étaient devenues insuffisantes. L'entreprise, qui fêtera ses 40 ans d’existence l’an prochain, devait se trouver un nouveau lieu de production. Le choix du plus grand zoning industriel de Wallonie à Herstal, géré par la SPI (Services de Promotion et d’Initiatives en Province de Liège), n’est pas anodin. "Nous avons cherché un emplacement qui correspondait à nos nouveaux investissements. C’est aussi bien l’opportunité que l’accueil que nous ont réservés la SPI+ et la ville d’Herstal, qui ont fait que l’on a pu s’implanter à Milmort, dans un bâtiment et un environnement qui correspondent parfaitement à nos besoins", explique Denis Neuville administrateur délégué d’Alboplast.

Le site d’Awans est quant à lui maintenu pour la production de châssis en aluminium et continuera à fonctionner dans une gestion commune avec celui d’Herstal.

Un financement issu principalement de fonds privés

Les 10 millions d’euros de financement perçus par Alboplast proviennent de différents secteurs. "Ce sont principalement des fonds privés d’un certain nombre de partenaires qui ont partagé nos valeurs. On a également bénéficié d’aide au financement par le fonds Novallia pour tout ce qui concerne l’investissement d’économies d’énergie, et on a bénéficié de primes de la Région wallonne pour le développement. Le reste nous a été fourni par des partenaires bancaires", précise l’administrateur délégué.

Cet investissement important est notamment destiné à de l’équipement, la rénovation et l’agrandissement des halles de fabrication de 6.000m² à Milmort, mais pas uniquement.

"Tout le système d’éclairage a été remplacé par des LED, tandis que le système de chauffage a été remplacé par un autre, moins énergivore." Denis Neuville Administrateur délégué d'Alboplast

Un nouveau bâtiment écoresponsable

Grâce à ce financement, le nouvel atelier de fabrication inauguré ce vendredi a été pensé pour être écoresponsable. La société a notamment pu s’équiper de 1.600m² de toiture en panneaux photovoltaïques, ce qui lui permet d’être à 80% autonome en consommation électrique toute l’année. D’autres mesures ont été prises, comme l’explique Denis Neuville : "Le bâtiment a été, dès le départ, entièrement isolé. Les extensions ont été construites avec un niveau d’isolation qui est très important pour un bâtiment industriel. Tout le système d’éclairage a été remplacé par des LED, tandis que le système de chauffage a été remplacé par un autre, moins énergivore. Il y a également une politique interne de gestion qui est appliquée par le personnel avec des petits gestes de tous les jours."

D’autres projets sont déjà prévus, mais la société pense d’abord à développer ce récent investissement. "Nous devrons encore travailler un an pour vraiment finaliser le développement de ce qui est le moins visible dans un investissement comme celui-ci, c’est-à-dire toute l’ingénierie et la programmation informatique. Il y a encore beaucoup de projets qui restent dans nos cartons et qu’on lancera dès que l’opportunité se présentera", conclut l’administrateur délégué d’Alboplast.

