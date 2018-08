Gobert se lance dans l'e-commerce et ouvre deux nouveaux points de vente

On ne va pas s’embêter dans les prochains mois chez Gobert. L’Echo apprend que le groupe actif dans le négoce en matériaux de construction, le transport par route et voie fluviale ainsi que dans le génie civil va étendre son réseau de 2 points de vente pour le porter à 14 magasins en Wallonie et à Bruxelles.

La Rasselière, c’est 5 personnes et un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros. La moitié du chiffre d’affaires y étant réalisée auprès des clients particuliers et l’autre moitié auprès de clients professionnels.

Multicanal

La stratégie de logistique par la route et par l’eau sera complétée par l’ouverture dès le début 2019 d’un site de vente en ligne. "On est à pied d’œuvre avec nos équipes. On travaille d’arrache-pied pour mettre en ligne les 60.000 références. Il y a un gros travail d’encodage et le test final aura lieu en novembre. Je ne veux lancer le site internet que quand il sera parfait", explique le patron. Son objectif avec la vente en ligne est de toucher les clients à travers toute la Belgique et en France.