Home Eos et ses isolants acoustiques dans la cour des grands

En levant 1,85 million d'euros auprès de Sambrinvest, la SRIW et Innovation Fund, le spécialiste carolo de l'isolation acoustique monte en gamme et change son fusil d'épaule.

C'est depuis son bureau du Conseil européen des fédérations des industries chimiques que Pierre de Kettenis a imaginé, il y a 7 ans, une alternative aux isolants à base de pétrole et autres matières polluantes . L'homme lance alors sa société, Home Eos, avec un objectif en tête: devenir la référence européenne dans les technologies d’isolation acoustique vertes et durables.

Et son rêve n'a jamais été si proche. Cette semaine, la start-up carolo a fêté l'entrée à son capital de trois invests wallons: Sambrinvest, SRIW (W.IN.G) et Innovation Club. Résultat du tour de table: 1,85 millions d'euros et une nouvelle stratégie pour voir plus loin. "Aujourd'hui, nous sortons de la phase de start-up et entrons dans celle de croissance", se réjouit le fondateur et CEO de Home Eos.