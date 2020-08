Isoler sa maison est soudain plus cher

Isoler sa maison va devenir nettement plus cher en raison d’une pénurie de MDI, un des matériaux de base les plus importants des isolants.

Le MDI n’est produit que par une poignée de fabricants dans le monde. Et son prix fluctue de manière importante. Après des années de stabilité, à environ 1,60 euro par kilo, il avait connu un pic il y a trois ans, à 2,5 euros par kilo, suite à une forte demande et une offre trop faible. Depuis, il avait fortement baissé, grâce à des capacités de production supplémentaires et la recherche d’alternatives par certains architectes. Il était tombé à 1,20 euro par kilo en début d’année. "Pour le client final, le prix du mètre carré d’isolant avait chuté à 12,60 euros, soit 43% de moins que lors du pic de septembre 2017", explique André De Groote, grossiste et président de Fema, la fédération professionnelle des commerçants en matériaux de construction.