"L'image positive chez Deceuninck va changer radicalement"

Deceuninck , le spécialiste belge des profilés en PVC et composites pour portes et fenêtres, a livré vendredi soir quelques chiffres portant sur ses activités du premier trimestre, chose qu’il ne faisait plus depuis quelque temps déjà. Et à première vue, ils semblent solides malgré le contexte actuel de la pandémie de Covid-19.