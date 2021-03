L’inspection sociale et le fisc contrôleront conjointement les grands chantiers de construction

Faire collaborer plus étroitement l’administration fiscale, l’inspection sociale, la police et la justice est au cœur du plan d’action avec lequel Vincent Van Peteghem (CD&V) entend augmenter sensiblement les recettes de la lutte contre la fraude. Cette démarche devrait aboutir au contrôle conjoint des grands chantiers de construction.

S’agit-il de 1 milliard ou de 2,3 milliards d’euros? À la fin de l’an dernier, le gouvernement De Croo n’avait pas encore prêté serment que les estimations de recettes provenant de la lutte contre la fraude provoquaient déjà une orageuse confrontation entre le Premier ministre et la N-VA – dans l’opposition – et créaient de la confusion sur la manière dont le budget devait être interprété.

Cinq mois plus tard, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a clairement indiqué que la lutte contre la fraude fiscale et sociale devrait rapporter cette année 200 millions d’euros supplémentaires et que ce montant devrait atteindre 1 milliard d’euros en 2024. Mais nous ne saurons jamais avec précision si cet objectif sera atteint. "C’est l’inconvénient des mesures qui rendent la fraude plus difficile. Si vous réussissez à ce que soient déclarés les revenus qui, autrement, seraient restés cachés, ils sont perçus par le biais des recettes générales. Il est donc difficile de savoir si la hausse des revenus est le résultat de la lutte contre la fraude ou de la croissance économique", a expliqué Vincent Van Peteghem.

"Les hauts fonctionnaires sont très enthousiastes à l'idée de donner un nouveau souffle à cette coopération." Vincent Van Peteghem Ministre des Finances

Collège d'administrateurs généraux

La première mesure prise par le CD&V – qui s'est vu attribuer au sein du gouvernement le poste de ministre coordinateur pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale – a été de créer un collège d'administrateurs généraux issus de tous les services directement ou indirectement concernés. Il s'agit des services de perception et de recouvrement, de l'Inspection spéciale des impôts, des douanes et accises, de l’administration fiscale, de la Cellule anti-fraude, de la Cellule de traitement des informations financières, du Service d’information et de recherche sociale (SIRS), de l'Inspection économique, de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de la police judiciaire, du collège des procureurs et du procureur fédéral. Ils ont élaboré un plan de 29 recommandations qui met l'accent sur "la coopération, une meilleure coordination et un meilleur échange de données".

Ce collège existait déjà sous le gouvernement Di Rupo, mais n'était pas actif sous le gouvernement précédent. "Les hauts fonctionnaires sont très enthousiastes à l'idée de donner un nouveau souffle à cette coopération", a déclaré le ministre. Aucun investissement supplémentaire en personnel ou en informatique n’est prévu pour l'instant. "Mais ils ne sont pas exclus à un stade ultérieur. Je souhaite d'abord améliorer le fonctionnement entre les différents silos existants."

Changements fondamentaux

Van Peteghem n'a pas encore publié le plan complet et ses 29 recommandations. Le dossier doit d’abord être soumis à un comité composé de tous les ministres impliqués de près ou de loin dans le dossier. On s'attend à ce que le débat politique soit assez animé, étant donné que le plan contient un certain nombre de changements fondamentaux. L'obligation pour toutes les entreprises de proposer au moins une forme de paiement électronique en plus des espèces aura un impact majeur.

"Cette formule offre plus de clarté, plus de sécurité juridique, elle réduit les charges administratives et représente un gain de temps pour les entreprises." Vincent Van Peteghem

Précédemment, nous avions déjà fait état de l'intention de Van Peteghem de modifier la charte du contribuable de 1986, ce qui permettrait aux magistrats de faire à nouveau appel aux inspecteurs de l’ISI dans le cadre d'enquêtes judiciaires pour fraude. Pour les libéraux francophones, cela pourrait s'avérer délicat. La charte avait été introduite par Jean Gol. Van Peteghem: "Ces mesures sont réellement nécessaires si nous voulons que les grandes opérations telles que le 'Stroomplan' contre le trafic de cocaïne dans le port d'Anvers génèrent les meilleurs résultats possible", a déclaré le ministre.

Suivi conjoint des grands projets de construction

Une autre nouveauté est le projet de suivi conjoint des grands projets de construction qui auront lieu dans les années à venir, comme le chantier de l’Oosterweel. Le risque de dumping social et d'irrégularités fiscales sur les chantiers de construction impliquant des entreprises et des employés de différentes nationalités est – comme on le sait – très élevé.

"La nouveauté est que nous allons surveiller dès le départ les projets de plus de 500 millions d’euros. Cela signifie que nous nous rendrons, avec les services de l'administration fiscale et du SIRS, dans les entreprises concernées pour nous présenter, dresser un tableau complet de la structure de l'opération, préciser les règles fiscales et sociales que les contractants principaux et les sous-traitants doivent respecter et veiller à ce qu'ils ne commettent aucune erreur face à une législation qu'ils ne connaissent pas toujours. Cette formule, dont nous nous sommes inspirés lors de la construction de la nouvelle écluse de Terneuzen, est bénéfique pour les deux parties: elle offre plus de clarté, plus de sécurité juridique, elle réduit les charges administratives et représente un gain de temps pour les entreprises. Pour le gouvernement, cela signifie plus de revenus directs, car il y a moins de pertes dues à la concurrence déloyale et au dumping social, mais aussi moins de dépenses, car moins de contrôles sont nécessaires et il y a moins de différends et de litiges longs et coûteux à régler", a ajouté Van Peteghem.