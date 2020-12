La Région wallonne renfloue Franki et détient à présent une minorité de blocage

La Région wallonne est devenue un actionnaire minoritaire important de Franki, une filiale du groupe de construction Willemen, une des plus grandes entreprises familiales de construction flamandes.

Franki, dont le siège social est installé à Flémalle, était jusqu’à tout récemment aux mains de Franki Construct. Depuis 1998, les deux entreprises font partie du groupe de construction malinois Willemen. Franki est uniquement actif en Wallonie et à Bruxelles et Franki Construct en Flandre, à Bruxelles et aux Pays-Bas.

La Région wallonne détient une participation historique de 14,35% dans Franki Construct via Noshaq (l’ancienne Meusinvest). Aujourd’hui, elle détient également une minorité de blocage dans Franki, la division wallonne du groupe.

Augmentation de capital

En 2018, Franki a enregistré une perte de 7 millions d’euros. "Deux clients ont fait faillite et nous avons décidé de prendre les pertes sur quelques dossiers problématiques qui traînaient en longueur », explique Tom Willemen, le CEO de Willemen.

En 2019, la société a renoué avec les profits (quoique modestes), avec un bénéfice de 1,3 million d’euros. A cause de la perte importante de l’année précédente, les fonds propres ont chuté à 2 millions d’euros. En mai 2020, le capital a été augmenté de 2 à 8,275 millions d’euros. A ce moment-là, il ne faisait plus aucun doute que les résultats du secteur belge de la construction seraient dans le rouge en 2020, y compris au sein du groupe Willemen.

L’augmentation de capital de Franki s’est faite en partie en nature (2,275 millions d’euros) et en partie en numéraire (4 millions d’euros). Les créances des actionnaires Franki Construct et Noshaq ont été converties en actions. L’augmentation de capital en numéraire a été souscrite par la Région wallonne (2,4 millions) via son bras financier Sogepa et dans une moindre mesure par le groupe Willemen (1,6 million).

Après la double augmentation de capital, la participation du groupe Willemen dans Franki est retombée à 72,3% et celle de Noshaq à 4,1%. La Région Wallonne détient aujourd’hui 23,6% du capital via la Sogepa. Vu que la Région Wallonne détient le contrôle de Noshaq, elle dispose aujourd’hui de facto d’une minorité de blocage chez Franki.

La Région wallonne détiendra désormais deux sièges d’administrateurs chez Franki, contre un auparavant. Une donnée non négligeable vu le poids des pouvoirs publics dans le tissu économique en Wallonie.

Le fait que le gouvernement wallon détient une minorité de blocage chez Franki est remarquable. Johan Willemen, qui préside encore le groupe, n’a jamais caché qu’il était en faveur du contrôle à 100% de ses filiales.

Foire de Libramont

Des observateurs suggèrent qu’il existe un lien entre ce dossier et celui du litige avec la Foire de Libramont, qui dure depuis plusieurs années. En 2013, la Foire avait d’ambitieux projets de construction, mais s’y est littéralement embourbée. A l’automne 2019, le groupe Willemen a obtenu un jugement exécutoire pour réaliser 7,5 millions d’euros d’actifs de la Foire de Libramont en paiement des travaux réalisés.

Les autorités publiques wallonnes sont alors intervenues pour sauver la Foire et ont conclu un accord avec Willemen en 2019.

Via la Sogepa, les pouvoirs publics wallons ont augmenté leur participation dans la Libramont Exhibition Congress (LEC) de 30 à 75%. La Sogepa soulignait dans son communiqué de presse concernant cette transaction que ce règlement s’inscrivait entre autres dans le cadre "du litige portant sur 7,5 millions d’euros qui l’opposait au groupe de construction Franki". Tom Willemen confirme que 6 millions d’euros ont été payés au printemps dernier.

Tom Willemen nie que ce dossier ait un lien direct avec l’entrée de la Sogepa dans Franki au printemps. "Ce rapprochement a été possible grâce à l’attitude constructive des deux parties dans le dossier Libramont."

Dans le rapport annuel de la Sogepa, on peut lire que la prise de participation dans Franki s’est faite "à cause de problèmes de croissance" et de quelques dossiers litigieux ayant provoqué des problèmes de trésorerie. L’entreprise justifie également cette entrée au capital par l’importance de Franki pour l’emploi en Wallonie, où le groupe compte 240 collaborateurs.