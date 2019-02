La Turquie va encore peser sur Deceuninck

Malgré les déboires rencontrés dans ce pays, Deceuninck a réussi à dégager un Ebitda ajusté au plus haut depuis 10 ans et supérieur aux attentes. Le dividende reste inchangé.

Comme on s’y attendait, les ventes de Deceuninck ont souffert en raison de la baisse des volumes en Turquie et totalisent 674,2 millions d’euros en recul de 1,9%. Elles sont inférieures aux attentes des analystes (685,2 millions). Au cours du second semestre, le chiffre d’affaires s’est contracté de 4,5%

Par contre, les autres chiffres clés du spécialiste des profilés pour les fenêtres et portes sont en progression et se situent au-dessus des estimations

A 72,4 millions d’euros (+6,3% sur l’année et +6,5% au second semestre à 36 millions), l’Ebitda ajusté atteint même son plus haut niveau depuis 10 ans et affiche une marge en hausse de 0,8% à 10,7%.