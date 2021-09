La détection de l'amiante va se systématiser en Flandre

En 2022, toutes les transactions immobilières réalisées en Flandre devront être assorties d'un "certificat amiante". Du boulot en perspective pour la recherche et l'identification d'amiante.

Depuis le mois de mars, la société a-ULaB a changé de direction et d'actionnaire. Philippe-Antoine Remy, le patron fondateur de cette spin-off de l'ULB spécialisée dans la recherche et l'identification de fibres d'amiante dans les matériaux et dans l'air, a cédé ses parts à son directeur technique, Bernard Hermans, soutenu par le fonds d’investissement Transfund, qui réalise pour l'occasion son premier management buy-out (MBO).