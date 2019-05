La douche froide de Recticel

Eurofoam est en effet central dans les comptes annuels de Recticel. Cette joint-venture est active dans 12 pays d'Europe centrale et de l'est. Les résultats 2018 (437 millions de chiffre d'affaires) étaient en nette amélioration après une année 2017 difficile. Elle compte enfin quelque 30 usines en Autriche, Allemagne, Pologne, Hongrie et Roumanie et emploie 2.440 personnes.