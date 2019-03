La recapitalisation de T.Palm est bouclée

Comme nous vous l’annoncions dès janvier dernier, l’augmentation de capital de T.Palm a bien été bouclée à concurrence de 7 millions d’euros. Outre Thami Laraki via ses sociétés, le bras financier régional, la Sogepa, monte également dans le capital et détiendra un tiers des parts.

La surprise du chef vient sans doute du fait que la Société wallonne de gestion et de participations et le patron de T.Palm ont bouclé à eux deux – sans actionnaire privé supplémentaire – le renflouement des caisses de l’entreprise de construction de Polleur, en manque de cash depuis plus d’un an déjà.