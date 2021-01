La tour hélicoïdale du Belge Vincent Callebaut est prête à verdir Taipei

C’est de l’architecture biomimétique, inspirée par la nature. Ou plus exactement, dans le cas présent, un bâtiment qui allie biomimétisme et technologies. De la pure "archibiotechnique", pour reprendre le nom du concept imaginé par l’architecte belge Vincent Callebaut, basé à Paris. Son Agora Garden, une tour de 21 étages en forme de double hélice d’ADN, est sur le point d’être terminée à Taipei, la capitale taïwanaise.

Double hélice d’ADN? Chaque étage du bâtiment et ses balcons débordants sont décalés de 4,5 degrés par rapport au niveau qu’ils surplombent directement. Vingt étages au-dessus du sol, le bâtiment a donc pivoté d’un quart de tour sur lui même. De quoi offrir de multiples perspectives sur cette tour, et autant de panoramas sur la ville quand on y vit.

Ce qui est surtout impressionnant dans cet immeuble, c’est sa dimension "verte". Il doit aider à dépolluer la ville où il a pris racine. Avec ses 23.000 plantes (des arbres, des bulbes et autres végétaux), disséminées sur ses balcons et ses façades, l’Agora Garden, également connu sous le nom de Tao Zhu Yin Yuan, doit capter une partie du carbone émis par les activités humaines. Quand les végétaux auront pris un peu de volume, ils devraient prélever jusqu’à 130 tonnes de CO2 par an et ainsi aider à purifier l’air respiré par les citadins.